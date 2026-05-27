Акция «Сад памяти» прошла в Сестрорецком лесничестве Санкт-Петербурга

В честь павших героев Великой Отечественной войны участники высадили 25 сосен.

Источник: Национальные проекты России

Акцию «Сад памяти» провели 14 мая в Сестрорецком лесничестве Санкт-Петербурга. Инициатива прошла по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Курортного района.

Для мероприятия выбрали территорию неподалеку от военно-исторического музея под открытым небом «Сестрорецкий рубеж». В память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники высадили 25 молодых сосен.

«Я рад, что Курортный район регулярно становится площадкой для этой международной акции. Вместе мы сохраняем память о защитниках Отечества, и эту память мы будем передавать из поколения в поколение», — подчеркнул глава администрации Курортного района Александр Забайкин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.