Россошанскую больницу построит компания Эдуарда Краснова за 1,48 млрд рублей

Источник: Коммерсантъ

Подведены итоги открытого конкурса на строительство терапевтического корпуса Россошанской районной больницы. Победителем признано ООО «Регионжилстрой», которое контролирует многопрофильный бизнесмен и концессионер парка «Танаис» в облцентре Эдуард Краснов. Компания стала единственным участником и не стала снижать начальную цену в 1,48 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Заказчиком выступает министерство строительства Воронежской области. Работы профинансируют из средств регионального и федерального бюджетов. Предусмотрен 30-процентный аванс. Будущему подрядчику предстоит подготовить проектную и рабочую документацию, включая дизайн-проект, а также провести инженерные изыскания — на это отводится срок до 15 ноября 2026 года. Затем необходимо выполнить строительство «под ключ». Завершить все работы в четыре этапа планируется до 1 сентября 2028 года.

Согласно проекту, в здании терапевтического корпуса будет 127 коек, включая две в приемном отделении. На первом этаже разместят приемное и рентгенологическое отделения, лабораторию срочных анализов, а также помещения физиотерапии. Строение будет соединено с новым хирургическим корпусом, который еще не построен.

По данным Rusprofile, ООО «Регионжилстрой» (ООО «РЖС») зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Владельцы — Эдуард Краснов (50%), а также Екатерина Алексеева (которая также является гендиректором АО ПИ «Гипрокоммундортранс») и директор Роман Ещенко (по 25%). Выручка ООО за 2025 год составила 336,5 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб.

Торги по строительству больницы объявляли уже дважды — в феврале и марте этого года. В обоих случаях они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.