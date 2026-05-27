Ростовская предпринимательница выплатит компенсацию «Союзмультфильму» за использование образа Волка

Индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону согласилась выплатить киностудии «Союзмультфильм» 10 тыс. руб. компенсации за незаконное использование образа Волка из мультфильма «Жил-был пес». Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Иск к предпринимательнице «Союзмультфильм» подал в марте 2026 года. Компания указала, что обладает исключительными авторскими правами на персонажа мультфильма, тогда как ответчик использовал его в коммерческих целях без соответствующего разрешения правообладателя.

В ходе разбирательства стороны урегулировали спор во внесудебном порядке и заключили мировое соглашение. После утверждения соглашения арбитражный суд прекратил производство по делу.