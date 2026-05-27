Onet: Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД

Польша ужесточает меры в отношении граждан Украины, нарушающих местных законы. Недавно в Освенциме 25-летний украинец был задержан за дорожное правонарушение. В тот же день его под конвоем доставили на пограничный переход в Медыке и передали украинской стороне. Об этом сообщило издание Onet.

Украинцу также запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на пять лет. При этом 2025 году уже более тысячи граждан Украины были депортированы из Польши за нарушение местного законодательства.

Украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не могут претендовать на получение детских пособий. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.

Польские журналисты ранее сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

Между тем правительство Ирландии разрабатывает схему поощрения возвращения украинских беженцев на родину, которая может включать денежные выплаты.