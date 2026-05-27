Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Прикамья не состоялись

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.