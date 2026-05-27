МИД Армении: Ереван получил письмо РФ о возможной денонсации соглашения по газу

Армения изучит письмо России о возможной денонсации договора о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов.

Источник: Комсомольская правда

Ереван получил направленное Москвой письмо о возможной денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, которое было заключено 2 декабря 2013 года. Об этом заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, ее слова приводит ТАСС.

«Получено письмо, адресованное Министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Оно переслано, будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о передаче Армении уведомления о возможности денонсации договора. Республике было направлено письмо главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева. Как указано в документе, Москва может приостановить договор в одностороннем порядке в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз.

