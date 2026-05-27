Уфа увидела Сергея Безрукова в роли Маленького принца

В ее рамках на площадках театров разных регионов страны проходят показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов для детей и юношества, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля, а также творческие встречи с современными авторами и иллюстраторами, цикл мастер-классов и тренингов для детей и подростков, а также просветительские программы для представителей профессионального сообщества сферы культуры.
В Башкирии в программу вошли показы восьми спектаклей театров регионов Российской Федерации, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля, а также шесть спектаклей государственных театров Башкортостана. Перед церемонией открытия зрители смогли насладиться музыкальной сказкой «Маленький принц» Московского Губернского театра. В главной роли народный артист России Сергей Безруков.
Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познаёт мир и учится любви и дружбе, а взрослым — философская глубина и афористичность текста.
Удивительный музыкальный контекст для сказки создали известные сочинения французских композиторов, которые исполнил эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметов под руководством главного дирижера оркестра Московского Губернского театра Сергея Пащенко. Авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции на большом экране помогли юным зрителям отправиться в путешествие вместе с Маленьким принцем.
Что касается программы фестиваля, то в его рамках также пройдут образовательные программы: «БДФ школа», «БДФ Кино», «БДФ Анимация», «БДФ мастерские», «БДФ Книга». Также в них примут участие воспитанники детских театральных студий, педагоги дополнительного образования в сфере организации театральных студий и школьных театров, сотрудники учреждений культуры.
