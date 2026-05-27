В Нижнем Новгороде дали старт финалу чемпионата «Профессионалы»

Только цифры — 8 тысяч человек, 12 компетенций, три категории участников, включая иностранцев — все это финал чемпионата «Профессионалы», который сегодня стартовал в Нижнем Новгороде и продлится до 1 июня.

«Профессионалы» — самое масштабное состязание для студентов колледжей и техникумов, где они показывают свое мастерство. Финалов у чемпионата три — в Нижнем соревнуются юные профи По направлениям ИТ и креативных индустрии, в августе в Калуге пройдет финал для студентов промышленных направлений, а в декабре в Санкт-Петербурге будут показывать класс по компетенциям сервиса, производства, строительства, медицины и инженерных технологий.

Приветствие участникам финала чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде направил премьер-министр Михаил Мишустин. Текст приветствия на церемонии открытия зачитал заминистра просвещения РФ Владимир Желонкин. Михаил Мишустин отметил: новаторские идеи и инновационные решения конкурсантов будут востребованы и помогут государству достичь технологического лидерства.

«Результаты соревнований доказывают, что в России много амбициозных, целеустремлённых, талантливых ребят, способных работать с полной самоотдачей. И конечно, — это ориентир для карьерного роста конкурсантов, выбравших профессии в сфере креативных индустрий и информационных технологий», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Справка «РГ».

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения в рамках федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.