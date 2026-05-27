«Жестоко»: священник заступился за россиянку, которую посадили за кальян на куличе

Напомним, уголовное дело возбудили по статье об оскорблении чувств верующих. Ксения сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в соцсети. После волны репостов ролик удалила и извинилась. Однако выяснилось, что год назад она уже получила три года условно по делу о наркотиках. Испытательный срок не истёк, поэтому прокуратура потребовала реального заключения.