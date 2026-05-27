«Жестоко»: священник заступился за россиянку, которую посадили за кальян на куличе

Священники РПЦ Александр Микушин назвали несоразмерно жестоким приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе. Об этом он рассказал изданию «Подъём».
Сегодня суд отправил 27-летнюю Ксению Белоусову в колонию на три года и 25 дней. Настоятель Покровского кафедрального собора в Барнауле Микушин заявил, что поступок девушки — глупый, кощунственный и духовно незрелый. Однако три года реального срока, по его словам, — это слишком.
«Тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру. Реальное заключение здесь нужно заменить на созидательный труд или административное наказание», — сказал он. Священник напомнил, что Белоусова уже публично раскаялась, и призвал государство проявить милосердие.
Руководитель Всероссийского Православного родительского комитета иерей Вячеслав Клюев допустил, что на суровость приговора повлияла публичность деяния. Девушка выложила ролик в интернет, и суд мог посчитать, что мягкое наказание сделает дурной пример заразительным. При этом Клюев не исключил, что апелляционная инстанция может смягчить приговор.
Напомним, уголовное дело возбудили по статье об оскорблении чувств верующих. Ксения сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в соцсети. После волны репостов ролик удалила и извинилась. Однако выяснилось, что год назад она уже получила три года условно по делу о наркотиках. Испытательный срок не истёк, поэтому прокуратура потребовала реального заключения.