В Красноярском крае с начала мая очистили около 35 км берегов водоемов

Около 35 километров береговой линии очистили от мусора в Красноярском крае с начала мая. Уборки проходили по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
К субботникам присоединились более тысячи человек. В них участвуют школьники, студенты, взрослые, волонтеры и общественные деятели. Так, в Шушенском округе жители очистили 2,5 км берега реки Шушь и собрали 8 мешков мусора. А в Зеленогорске почти 200 человек навели порядок на набережной реки Кан — оттуда вывезли 450 мешков отходов.
Всего в этом году в Красноярском крае планируют провести более 500 экологических акций по очистке водоемов. Субботники будут проходить до октября, присоединиться к ним могут все желающие.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.