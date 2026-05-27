Пожизненный срок грозит 20-летнему воронежцу за госизмену и призывы к терроризму

По данным следствия, обвиняемый является противником специальной военной операции, придерживается радикальных и неонацистских взглядов. Летом 2024 года он установил контакт с представителем украинских спецслужб, после чего в мае и июне в трех регионах «осуществлял шпионаж, собирал и передавал сведения о функционировании и инфраструктуре объектов». Также фигурант размещал в социальной сети комментарии, оправдывающие терроризм и призывающие к экстремизму. Задержали мужчину сотрудники регионального УФСБ.