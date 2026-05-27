Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят закрыть лазейку для продажи рецептурных лекарств без электронного документа

Покупку таких препаратов привяжут к системе маркировки.

Источник: Клопс.ru

В России готовят законопроект, который должен исключить продажу рецептурных препаратов без электронного назначения врача. Об этом, ссылаясь на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову, пишет РИА Новости в среду, 27 мая.

«Только чёткая привязка к электронному рецепту через систему МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов — ред.) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного. Поэтому сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта», — заявила чиновница во время открытого диалога в Совфеде.

Как отметил статс-секретарь, замминистра здравоохранения Олег Салагай, сейчас ведомство ждёт завершения доработки законопроекта. В ближайшие месяцы его планируют обсудить с верхней палатой парламента.