В России хотят закрыть лазейку для продажи рецептурных лекарств без электронного документа

В России готовят законопроект, который должен исключить продажу рецептурных препаратов без электронного назначения врача. Об этом, ссылаясь на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову, пишет РИА Новости в среду, 27 мая.
«Только чёткая привязка к электронному рецепту через систему МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов — ред.) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного. Поэтому сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта», — заявила чиновница во время открытого диалога в Совфеде.
Как отметил статс-секретарь, замминистра здравоохранения Олег Салагай, сейчас ведомство ждёт завершения доработки законопроекта. В ближайшие месяцы его планируют обсудить с верхней палатой парламента.