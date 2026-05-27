X Российско-Китайские молодёжные летние игры стартовали в Калининграде

Торжественная церемония открытия X Игр состоялась 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле» с участием министра спорта РФ Михаила Дегтярева, руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэна и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. В своём приветствии Президент России Владимир Путин отметил, что с момента первых Игр в Тяньцзине в 2006 году этот масштабный международный проект превратился в яркий праздник спорта и молодости, став важным элементом гуманитарного сотрудничества.