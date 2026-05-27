X Российско-Китайские молодёжные летние игры стартовали в Калининграде

На площадке Дворца спорта «Автотор-Арена» в Калининграде начались первые соревнования юбилейных X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Многофункциональный комплекс, построенный в 2020 году компанией «Автотор», стал центральной площадкой турнира. Здесь представлены семь из двенадцати видов спорта, включённых в программу Игр: художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, спортивная борьба, бокс, самбо и ушу.
Торжественная церемония открытия X Игр состоялась 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле» с участием министра спорта РФ Михаила Дегтярева, руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэна и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. В своём приветствии Президент России Владимир Путин отметил, что с момента первых Игр в Тяньцзине в 2006 году этот масштабный международный проект превратился в яркий праздник спорта и молодости, став важным элементом гуманитарного сотрудничества.
В первый день на «Автотор-Арене» соревнования стартовали по художественной гимнастике и скалолазанию. Универсальный зал площадью 2700 квадратных метров трансформировали под гимнастический турнир: установлены профессиональные ковры, судейская зона и трибуны. Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова поделилась впечатлениями: «Для меня это маленькая Олимпиада. Организация шикарная, Дворец спорта очень современный». Тренер китайской команды Йи Луо также высоко оценила тёплый приём и уровень арены.
В секторе скалолазания участники штурмовали трассу высотой 17 метров — крытый скалодром считается одним из крупнейших в России. Стоимость объекта превысила 27,5 млн рублей, работы выполнены за счёт средств «Автотора». Калининградская спортсменка Александра Нетепенко выступает в составе российской сборной.
Игры, объединившие более 700 участников из России и Китая, продлятся до 30 мая. Для юных посетителей на арене работают интерактивные зоны.
Дворец спорта, ставший одной из центральных площадок соревнований, предоставляет возможности для занятий более чем 40 видами спорта и включает бассейн олимпийского класса, крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный спортивный зал и другие современные спортивные пространства.
