Заместитель руководителя следственного управления провёл приём граждан в приёмной президента

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по.

Источник: Kaliningradnews

Калининградской области Евгений Козырецкий провёл личный приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Калининградской области.

В ходе приёма были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел. Также заявители получили консультации по вопросам, относящимся к компетенции других ведомств.

Все обратившиеся получили необходимые разъяснения непосредственно в ходе приёма. Письменные обращения, принятые заместителем руководителя следственного управления, будут рассмотрены с направлением ответов заявителям в установленные сроки.

В следственном управлении региона отметили, что принимаются все меры для обеспечения прав граждан на обращение в следственные органы. Личные приёмы руководством управления проводятся еженедельно в соответствии с утверждённым графиком.