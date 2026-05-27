Заместитель руководителя следственного управления провёл приём граждан в приёмной президента

Калининградской области Евгений Козырецкий провёл личный приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Калининградской области.
В ходе приёма были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел. Также заявители получили консультации по вопросам, относящимся к компетенции других ведомств.
Все обратившиеся получили необходимые разъяснения непосредственно в ходе приёма. Письменные обращения, принятые заместителем руководителя следственного управления, будут рассмотрены с направлением ответов заявителям в установленные сроки.
В следственном управлении региона отметили, что принимаются все меры для обеспечения прав граждан на обращение в следственные органы. Личные приёмы руководством управления проводятся еженедельно в соответствии с утверждённым графиком.