Калининградец уклоняясь от административного надзора привлечен к уголовной ответственности

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора».
В сентябре 2024 года суд установил в отношении мужчины, освободившегося из мест лишения свободы, административный надзор сроком на 8 лет. В числе ограничений была предусмотрена обязательная явка для регистрации в органы внутренних дел по месту жительства два раза в месяц.
Сотрудники полиции в ходе надзорных мероприятий установили, что с марта 2026 года гражданин перестал являться на регистрацию и сменил место жительства, не уведомив об этом правоохранительные органы. В связи с этим он был объявлен в розыск как лицо, уклоняющееся от административного надзора.
Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.