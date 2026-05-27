Эндокринолог рассказала, как окружающая среда разрушает щитовидку

Эндокринолог Яцишина назвала дефицит йода и селена главной угрозой для щитовидки.

Источник: Комсомольская правда

Окружающая среда может существенно влиять на работу щитовидной железы и провоцировать гормональные сбои, которые отражаются на самочувствии человека. Эндокринолог Ольга Яцишина рассказала о главных факторах риска и способах защиты. Об этом пишет Life.ru.

«При медицинских обследованиях важно соблюдать технику безопасности и использовать защитный свинцовый фартук во время рентгенографии зубов или грудной клетки», — уточнила медик.

По словам специалиста, особенно опасен недостаток йода и селена, которые необходимы для нормального синтеза гормонов. При их нехватке тяжелые металлы, химические вещества и радиация могут нарушать выработку гормонов щитовидной железы. В регионах с бедной почвой и водой риск развития гипотиреоза и узловых образований значительно выше.

Также вредное влияние оказывают тяжелые металлы — свинец, ртуть и кадмий, которые могут накапливаться в организме при жизни рядом с промышленными зонами и оживленными трассами. Дополнительную угрозу представляют так называемые эндокринные разрушители — вещества из пластика, косметики и бытовой химии, которые способны вмешиваться в работу гормональной системы.

Напомним, заболеваниями щитовидной железы страдают более 4 миллионов россиян. При этом 75−80% всех проблем с этим органом связаны с хроническим дефицитом йода.