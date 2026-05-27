В Петербурге откроют еще 5 «Добро. Центров»

Еще пять «Добро. Центров» создадут в Санкт‑Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». После запуска новых площадок в городе будут работать уже 27 таких пространств, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.
Официальный статус «Добро. Центра» получат центры «Адмиралтейский», «Контакт» и «Мир», Дом молодежи Приморского района, а также Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Цель работы «Добро. Центров» — поддержка волонтерских проектов жителей и некоммерческих организаций, помощь в привлечении партнеров, оформлении заявок на гранты и господдержку, проведение образовательных и патриотических мероприятий.
Статус даст организациям больше возможностей для деятельности. Они получат доступ к экосистеме «Добро.рф», смогут выходить на федеральный уровень, участвовать в крупных добровольческих мероприятиях и проходить обучение у экспертов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.