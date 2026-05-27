Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта

Минздрав РФ разрабатывает законопроект, который сделает невозможным приобретение рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом во время открытого диалога в Совфеде сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Она отметила, что в настоящее время еще происходят продажи таких лекарственных средств без рецепта.
«Только четкая привязка к электронному рецепту через систему МДЛП запретит продажу лекарственного препарата рецептурного», — сказала она.
По ее словам, поэтому сейчас отрабатывается механизм, Минздрав разрабатывает законопроект. В таком случае будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если не будет электронного рецепта, добавила глава Росздравнадзора.
Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Минздрав РФ установил новые сроки получения рецептурных препаратов. Отмечалось, что предельный срок с учетом закупки лекарственного средства аптекой составляет 30 календарных дней. В ведомстве отметили, что если аптека не смогла предоставить лекарства в указанный срок, то рецепт должен быть возвращен покупателю и в нем необходимо произвести отметку, что рецепт не был использован.