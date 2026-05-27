Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Минздрав РФ установил новые сроки получения рецептурных препаратов. Отмечалось, что предельный срок с учетом закупки лекарственного средства аптекой составляет 30 календарных дней. В ведомстве отметили, что если аптека не смогла предоставить лекарства в указанный срок, то рецепт должен быть возвращен покупателю и в нем необходимо произвести отметку, что рецепт не был использован.