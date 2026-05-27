В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на вечеринку

В Японии сотрудник полиции из провинции Сага по телефону сообщил о минировании ресторана, где коллеги планировали устроить ему прощальную вечеринку. Об этом сообщает Japan Today.
Утром в ресторан поступил звонок от неизвестного, который заявил о заложенной бомбе. Из-за угрозы заведение было закрыто на весь день, и запланированная вечеринка в честь увольняющегося полицейского была отменена.
Бомбу в ресторане так и не обнаружили. Сначала следователи предположили, что ложный звонок сделали местные подростки. Однако выяснилось, что это был сам сотрудник полиции, которому должны были устроить праздник.
«Я не хотел идти на прощальную вечеринку», — признал японец, когда его задержали.
Japan Today сообщает, что многие японцы избегают прощальных вечеринок на работе из-за правил этикета, запрещающих критиковать предыдущую компанию и хвалить новую, чтобы не создавать неловкость. Полицейский, «заминировавший» ресторан, получил строгий выговор и дополнительный месяц работы в качестве наказания.
Ранее KP.RU сообщил, что японская полиция арестовала школьника, устроившего массированную хакерскую атаку при помощи ChatGPT.