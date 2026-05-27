Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на вечеринку

В Японии полицейского обязали отработать месяц за сорванное увольнение.

В Японии сотрудник полиции из провинции Сага по телефону сообщил о минировании ресторана, где коллеги планировали устроить ему прощальную вечеринку. Об этом сообщает Japan Today.

Утром в ресторан поступил звонок от неизвестного, который заявил о заложенной бомбе. Из-за угрозы заведение было закрыто на весь день, и запланированная вечеринка в честь увольняющегося полицейского была отменена.

Бомбу в ресторане так и не обнаружили. Сначала следователи предположили, что ложный звонок сделали местные подростки. Однако выяснилось, что это был сам сотрудник полиции, которому должны были устроить праздник.

«Я не хотел идти на прощальную вечеринку», — признал японец, когда его задержали.

Japan Today сообщает, что многие японцы избегают прощальных вечеринок на работе из-за правил этикета, запрещающих критиковать предыдущую компанию и хвалить новую, чтобы не создавать неловкость. Полицейский, «заминировавший» ресторан, получил строгий выговор и дополнительный месяц работы в качестве наказания.

Ранее KP.RU сообщил, что японская полиция арестовала школьника, устроившего массированную хакерскую атаку при помощи ChatGPT.