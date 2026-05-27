Сто квот на МРТ головного мозга получат многодетные семьи в медцентре «Тонус»

Сто квот на высокоточные МРТ исследования структур головного мозга для детей с неврологическими заболеваниями из многодетных семей — такой подарок на общую сумму 1 млн рублей от руководства сети клиник «Тонус» приурочен к открытию двадцать седьмого медицинского центра. Новый поликлинический центр распахнул свои двери сегодня, 27 мая, в Дзержинске.
Особая гордость центра в Дзержинске — магнитно-резонансный томограф 3,0 Тесла экспертного класса. Эта система обеспечивает высочайшее качество диагностики. Описание исследований выполняют ведущие специалисты в области МРТ из Нижнего Новгорода.
«Устройство обладает самыми высокими градиентными характеристиками в регионе, — рассказал главный врач клиники, врач лучевой диагностики Алексей Майоров. — На сегодня это самая передовая и перспективная техника в мире. С помощью этого аппарата можно увидеть то, что недоступно системам меньшей мощности. Диагностика занимает немного времени, например, исследование головного мозга проводится 20 минут, а инсульт можно увидеть всего за 2−3 минуты. Мы предлагаем весь спектр исследований, в том числе с помощью контраста, а также специальные онкопротоколы для диагностики метастатических процессов. Важно не просто увидеть процесс, а понять, насколько глубоко он зашёл».
Именно на этом оборудовании будут проходить бесплатное обследование дети из многодетных семей с неврологическими заболеваниями. 100 квот на исследования на новом томографе переданы Нижегородской областной ассоциации многодетных семей, а также партнёрам благотворительного проекта — детской городской больнице № 8 г. Дзержинска и Володарской ЦРБ. По словам Алексея Майорова, точность диагностики на трёхтесловом томографе особенно важна для детей, у которых все структуры организма мельче, а также для выявления сложной неврологической патологии, Возрастных ограничений для обследования нет, никакой опасности магнитное поле для человека не несёт.
В клинике есть также центр лечения боли.
«Проведение блокад под контролем С-дуги — системы точной рентгеновской навигации — позволяет провести точное попадание в цель при блокаде боли, — демонстрирует аппарат генеральный директор сети клиник “Тонус” Ольга Михалева. — Боли в спине, суставные боли встречаются часто, и у нас их можно устранить в амбулаторных условиях за одно посещение.
В арсенале центра — аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-комбайн с гибким эндоскопом для детального осмотра труднодоступных зон. Эндоскопические обследования (ФГДС и ФКС) проводятся на японском оборудовании Olympus. Совсем скоро здесь появится цифровой маммограф. В центре предусмотрен полный спектр амбулаторной помощи: приём невролога, нейрохирурга, гинеколога, уролога.
