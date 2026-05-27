Этажность нижегородского Дома моделей планируют понизить

Здание не соответствует окружающей застройке.

В Нижнем Новгороде будут реконструировать здание Горьковского дома моделей на ул. Рождественской. Там снесут верхний этаж. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».

Сейчас в здании расположен офин холдинга «Маринс Групп». Сообщается, что претензии к высотности дома сначала предъявлял экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а теперь к нему присоединился Глеб Никитин. Власти считают, что здание не соответствует окружающей застройке.

На реконструкцию может уйти до полугода. Внутренняя отделка займет больше времени. Правительство пока не комментирует переговоры о сносе этажа.