В Пушкине Санкт-Петербурга прошла легкоатлетическая эстафета

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла в Пушкине Санкт-Петербурга. Мероприятие организовали в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Пушкинского района.
На старт вышли 32 школьника в составе восьми команд Пушкинского района. Участникам предстояло преодолеть дистанцию 1200 м. По итогам эстафеты лучшей стала команда школы № 477.
Помимо командных результатов судьи определили сильнейших спортсменов в личном зачете. Среди юношей на дистанции 400 м лучший результат показал Дмитрий Киргетов. При этом для девушек в рамках личного зачета была подготовлена дистанция 200 м. Победу одержала Алена Матвеева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.