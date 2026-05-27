Рубио: США надеются увидеть прогресс по соглашению с Ираном в ближайшее время

США надеются увидеть прогресс в заключении соглашения с Ираном в ближайшее время. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания кабмина в Белом доме.
«Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней, можно ли добиться прогресса», — отметил он.
Рубио подчеркнул, что США сохранят настрой на заключение сделки с Ираном, направленной на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп высказался на тему соглашения с Тегераном. По словам американского лидера, сделка окажется либо «великой и значимой», либо ее не будет вовсе. При этом Трамп раскритиковал Совместный всеобъемлющий план действий, который был заключен при администрации экс-президента страны Барака Обамы.