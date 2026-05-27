В Швеции запретили браки между кузенами

Швеция запретила браки между двоюродными братьями и сёстрами. Парламент страны принял закон единогласно. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года, пишет Sweden Herald.
Под запрет также попадают браки между племянниками и тётями или дядями, и между сводными и неполнородными братьями и сёстрами. Ограничения коснутся и людей, ставших родственниками после усыновления.
После вступления закона в силу Швеция перестанет признавать даже те браки между двоюродными родственниками, которые были заключены за границей.
Ранее похожий запрет ввели в Азербайджане. Там он заработал с 1 июля 2025 года. Результат оказался мгновенным: количество браков по стране в том же месяце сократилось почти вдвое — с нескольких тысяч в июне до 2694 в июле.