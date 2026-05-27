Россия передала Казахстану четырех амурских тигров

Четыре амурских тигра из России окончательно «прописались» в Казахстане. Россия передала этих краснокнижных красавцев нашим партнерам: двух взрослых трехлеток и двух котят, которым нет и года. В каждой паре — самец и самочка.
Тигров отловили хабаровские охотоведы. «Взрослые тигры были замечены в окрестностях населенных пунктов, они могли угрожать безопасности людей. Тигрят обнаружили в истощенном состоянии, выходили, сейчас это настоящие хищники, которые к двум годам будут готовы к самостоятельной жизни в природе», — рассказал начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак. Сейчас полосатые проходят реабилитацию в природном резервате «Иле-Балхаш». «Передача четырех тигров в Казахстан не нанесет урона российской популяции хищников», — особо подчеркнул гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — В России обитают более 500 взрослых особей. Так что наша страна способна помочь восстановить популяцию тигров в Казахстане«. А “Иле-Балхаш” должен идеально подойти нашим “бывшим”.
В ожидании новоселов тут развели копытных, чтобы обеспечить им кормовую базу. После реабилитации тигров выпустят из вольеров на волю. Каждому наденут ошейник с модулем слежения. Если трекер покажет, что тигр приближается к жилью человека, его успеют остановить. Специальные группы будут фиксировать перемещения хищников и их рацион. Охотоведы из Казахстана прошли подготовку в России. Их научили, как правильно маскировать ловушки и применять инъекционное оружие, чтобы не навредить здоровью зверя. Как по следам определить пол, возраст и состояние тигра, установить фотоловушки. Вместе с российскими специалистами они приняли участие в отлове конфликтного тигра в окрестностях поселка в Нанайском районе. Зверя осмотрели, проверили — и выпустили на волю подальше от людей. «Мы получили знания практически по всем этапам взаимодействия между человеком и редким хищником», — поделился впечатлениями заместитель руководителя государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Жансерик Елубай.
Тигры вымерли в Казахстане в 1948 году. Программа по переселению амурских хищников — первый в мире международный проект по реинтродукции этого животного.
Планируется, что через 50 лет на территории республики будут проживать около 150 амурских тигров.