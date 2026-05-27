Россия передала Казахстану четырех амурских тигров

В ожидании новоселов тут развели копытных, чтобы обеспечить им кормовую базу. После реабилитации тигров выпустят из вольеров на волю. Каждому наденут ошейник с модулем слежения. Если трекер покажет, что тигр приближается к жилью человека, его успеют остановить. Специальные группы будут фиксировать перемещения хищников и их рацион. Охотоведы из Казахстана прошли подготовку в России. Их научили, как правильно маскировать ловушки и применять инъекционное оружие, чтобы не навредить здоровью зверя. Как по следам определить пол, возраст и состояние тигра, установить фотоловушки. Вместе с российскими специалистами они приняли участие в отлове конфликтного тигра в окрестностях поселка в Нанайском районе. Зверя осмотрели, проверили — и выпустили на волю подальше от людей. «Мы получили знания практически по всем этапам взаимодействия между человеком и редким хищником», — поделился впечатлениями заместитель руководителя государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Жансерик Елубай.