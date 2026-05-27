В Смоленской области расширяются возможности для развития профессионального образования

Четыре региональных заявки победили в грантовом конкурсе Министерства просвещения РФ, проводившемся в рамках государственной программы «Развитие образования».

Источник: Комсомольская правда

Благодаря этому в 2027 году в регионе появятся четыре новых образовательных кластера:

• электротехнической промышленности на базе Смоленской областной технологической академии;

• атомной отрасли на базе Десногорского энергетического колледжа;

• транспортной отрасли на базе Техникума отраслевых технологий;

• легкой промышленности на базе Рославльского многопрофильного колледжа.

В учреждениях будут созданы лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Кластеры будут сформированы совместно с работодателями, которые примут участие в разработке образовательных программ и подборе оборудования, а также предоставят средства на условиях софинансирования. На базе их предприятий и организаций студенты будут проходить практику.

Из областного бюджета будет дополнительно выделено 115 миллионов рублей на проведение ремонта в четырёх профессиональных образовательных организациях.

В регионе идёт системная работа по подготовке кадров, ключевая роль в которой принадлежит федеральному проекту «Профессионалитет».

«В настоящее время в Смоленской области созданы пять кластеров в приоритетных для экономики отраслях: строительство, машиностроение, медицина, сельское хозяйство и химическая отрасль. В этом году формируем кластер отрасли “Педагогика”, -отметил в своём канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Общий объем финансирования создания новых кластеров в регионе составит 700 миллионов рублей. Это позволит создать современную инфраструктуру для подготовки востребованных кадров и обеспечить студентам комфортные условия для обучения.