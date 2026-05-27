В Смоленской области расширяются возможности для развития профессионального образования

Благодаря этому в 2027 году в регионе появятся четыре новых образовательных кластера:
• электротехнической промышленности на базе Смоленской областной технологической академии;
• атомной отрасли на базе Десногорского энергетического колледжа;
• транспортной отрасли на базе Техникума отраслевых технологий;
• легкой промышленности на базе Рославльского многопрофильного колледжа.
В учреждениях будут созданы лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Кластеры будут сформированы совместно с работодателями, которые примут участие в разработке образовательных программ и подборе оборудования, а также предоставят средства на условиях софинансирования. На базе их предприятий и организаций студенты будут проходить практику.
Из областного бюджета будет дополнительно выделено 115 миллионов рублей на проведение ремонта в четырёх профессиональных образовательных организациях.
В регионе идёт системная работа по подготовке кадров, ключевая роль в которой принадлежит федеральному проекту «Профессионалитет».
«В настоящее время в Смоленской области созданы пять кластеров в приоритетных для экономики отраслях: строительство, машиностроение, медицина, сельское хозяйство и химическая отрасль. В этом году формируем кластер отрасли “Педагогика”, -отметил в своём канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Общий объем финансирования создания новых кластеров в регионе составит 700 миллионов рублей. Это позволит создать современную инфраструктуру для подготовки востребованных кадров и обеспечить студентам комфортные условия для обучения.