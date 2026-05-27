Шанс на то, чтобы снова увидеть мир: начато производство российской линзы «Ясень», спасающей от катаракты

В рамках государственной программы россиянам предоставляется возможность бесплатно установить уникальную линзу «Ясень» для лечения катаракты, сообщили в пресс-службе Минздрава журналистам. Серийное производство этой линзы уже запущено и, фактически, она становится реальным шансом для утративших зрение людей вернуть способность видеть мир.
«Стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы Ясень, которая заменяет работу естественного хрусталика», — рассказали в ведомстве.
Производство было организовано на базе научно-исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова. На начальной стадии предприятие сможет производить до 12 тыс. изделий ежегодно. В перспективе планируется удвоить производственные мощности, достигнув отметки в 25 тыс. единиц в год.
Линза «Ясень» — необычная. Она имплантируется на сетчатку глаза после удаления катаракты и превосходит стандартные монофокальные линзы. Она улучшает зрение, повышая качество жизни пациентов всех возрастов. После операции пациенты могут отказаться от очков, а при сочетании катаракты и дальнозоркости линза позволяет фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с сопутствующими заболеваниями предусмотрены специальные модификации.
