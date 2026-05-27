В Красноярске отремонтируют дороги к детским учреждениям

Дороги к детским досуговым и развлекательным учреждениям отремонтируют в Красноярске. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.
Особое внимание уделят участкам, по которым дети добираются к местам учебы и отдыха. Один из них — улица Базайская. Эта дорога является подъездом сразу к нескольким детским загородным лагерям, среди которых «Ласточка», «Гренада», «КрасЭйр». Сейчас там устанавливают бордюры и поребрики, а также готовят основание тротуаров из песчано-гравийной смеси.
Еще одно направление ремонта связано с объектами детского отдыха и спорта. Специалисты отремонтируют участок на улице Елены Стасовой. Дорога ведет к лагерю «Бирюсинка», спортивному комплексу «Лесной» и многофункциональному спортивному комплексу «Радуга». Там дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальта, а сейчас устанавливают новые поребрики на тротуарах.
Кроме того, ремонт проведут на улице Крупской. Специалисты уже меняют старые бордюры и поребрики. Затем они обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и восстановят недостающие пешеходные связи. Отмечается, что рядом расположен лицей № 8, на базе которого готовится к открытию лагерь дневного пребывания «Планета радости».
В ближайшее время дорожники приступят к работам и на других объектах. Ремонт начнется на проспекте Свободном, а также на улице Карбышева. Там обновят покрытие проезжей части и тротуары, а также заменят бортовые камни.
Параллельно проводится ремонт еще на десяти объектах. При этом всего в 2026 году в городе планируют привести в порядок 25 участков дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.