В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после инцидента в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после того, как подросток избил одноклассницу в школьном коридоре, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местные Telegram-каналы разместили снятое школьниками видео, как подросток в школьном коридоре избивает девочку.
«По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В рамках расследования уголовного дела следователем СКР устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки, будет проведена экспертиза», — говорится в сообщении.
Ранее МВД региона проинформировало о том, что проводит проверку после поступившего к ним сообщения из медучреждения о пострадавшей девочке. Установлено, что к девочке применил физическую силу ее одноклассник. Подросток и его родители вызваны в отдел полиции для дачи объяснения. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.