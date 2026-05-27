Трамп возразил против идеи вывоза обогащенного урана Ирана в Россию или КНР

Ранее верховный лидер Ирана Хаменеи запретил вывозить из страны уран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что возражает против идеи вывоза иранского обогащенного урана в Россию или Китай.

«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», — сказал он во время заседания кабинета в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, республиканец заявил, что США не будут рассматривать возможность ослабления экономических ограничений, независимо от решения Ирана передать свои запасы высокообогащенного урана.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. По данным агентства Reuters, директива верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну. Высшие чиновники Ирана считают, что вывоз урана за границу сделает страну более уязвимой для возможных атак со стороны США и Израиля в будущем.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше