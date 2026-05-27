Экс-глава МИД Украины Кулеба женился на владелице сети секс-шопов Павелецкой

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально оформил отношения с бизнесвумен Светланой Павелецкой. Пара провела онлайн-церемонию, общаясь по видеосвязи с регистратором и подписав документы через приложение.
Они отметила событие в кругу четверых собак и детей-подростков от предыдущих браков, наслаждаясь игристым вином. О романе 45-летнего Кулебы и Павелецкой стало известно в 2023 году, после чего экс-министр переехал в ее квартиру стоимостью 282 000 долларов, передает Life.ru.
Павелецкая, занимающаяся продажей товаров для взрослых, неоднократно становилась объектом критики: в конце декабря она вызвала негативную реакцию украинцев, станцевав на концерте во время войны, а зимой рекомендовала согражданам греться вибраторами, утверждая, что они способны нагреваться до 38 градусов.
Среди прочего турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи заявил, что украинских граждан возмутило поведение Кулебы, который развлекался на концерте вместе с Павелецкой, пока молодежь сражается на передовой.