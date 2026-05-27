Юниты в зоне риска: как вернуть веру инвесторов в сервисные апартаменты

2026 год начался для сервисных апартаментов не слишком активно. NF Group фиксирует снижение спроса по количеству лотов в первом квартале на 25% год к году, а предложения — на 10% за тот же период. При этом цена выросла на 12%. О причинах и следствиях такой ситуации — в интервью с председателем Экспертного совета по апарт-отелям Российской гильдии управляющих и девелоперов Константином Сторожевым.
— Константин, на ваш взгляд, в чем причина роста цен на фоне такой сдержанной рыночной динамики?
Ключевая история, во-первых, в том, что опережающими темпами растет себестоимость. И здесь уже снижать цены застройщики могут только себе в убыток, что, в общем, довольно сложно представить.
Вообще себестоимость везде растет. Еще больше она растет, кстати, уже в процессе функционирования отелей. Там она достигает 30%, в том числе за счет дефицита персонала. А до 40% доходит дефицит отраслевого персонала. При дефиците персонала сотрудники требуют лучших условий, более высоких зарплат, а с учетом ограничений миграционной политики этого требует и линейный персонал, приезжающий из ближнего зарубежья. Так что расходы растут, доходы, к сожалению, не успевают за ними.
— И позиция инвесторов, очевидно, сдержанная. Насколько, на ваш взгляд, она связана в том числе с регуляторными изменениями?
Конечно же, вопрос денежно-кредитной политики — больной вопрос. Ставка снижается символически, а «жирок»-то давно проеден. Поэтому застройщики уже тяжело переживают всю эту историю.
Есть понимание уже и на уровне руководителей государства — не так давно господин Хуснуллин говорил об этом, — что все запасы проедены, и если не будет серьезных позитивных изменений, то отрасли будет сложно.
— Мы в начале года стали свидетелями, возможно, беспрецедентного случая, когда в феврале Никулинский районный суд Москвы изъял в доход государства 100% долей в компаниях «ВАЛО Сервис» и «ВАЛО Хоспиталити», которые управляют сетью отелей ВАЛО в Санкт-Петербурге. На ваш взгляд, восприятие рынка как высокорискового может быть связано с этим судебным решением?
Не только с ним. В целом экономическая ситуация непростая, но именно в такой непростой ситуации любые сигналы о том, что эта область является рисковой, конечно, не дают оптимизма инвесторам.
Вообще это очень сложный момент, когда буквально моментально принимается решение, которое, на мой взгляд, является ошибочным и дает сигнал рынку о том, что объекты с множеством собственников становятся объектами с непредсказуемой судьбой.
Потому что уже общеизвестным является, наверное, то, что государство редко бывает эффективным собственником, особенно в коммерческих объектах, особенно в таких специальных. По сути, государство в результате этого решения приобрело себе компанию, у которой есть только команда — и все, больше ничего. При этом любая неэффективность скажется сразу на тех самых трех тысячах собственников, на их доходах и, соответственно, на тех, кто за этим смотрит.
— А если рассуждать о рынке в целом, этот прецедент может глобально на него повлиять?
Вообще у нас, к сожалению, очень часто люди смотрят на единичные события как на те, которые могут перейти в систему. Повторюсь, я считаю, что это было поспешное решение, и надеюсь, что оно еще может быть пересмотрено и рынку могут быть даны сигналы.
Тем более что государство в рамках основной политики избрало туристическую отрасль как одну из ключевых областей, в которых должно идти развитие. Есть президентские проекты, например «Пять морей и озеро Байкал». Есть огромные планы — по-моему, 150 тыс. номеров до 2030 года. При этом свободных денег у государства, насколько я понимаю, сейчас нет. Постановление № 141 по субсидированию ставок тоже исчерпано. И основным вектором развития государство как раз рассматривает привлечение частных инвестиций в туристическую отрасль. Конечно, подобные решения, к сожалению, заставят многих задуматься.
— Прогнозы по развитию рынка сервисных апартаментов в Петербурге в этом году вы оцениваете оптимистично?
В Петербурге уже много объектов. В Петербурге потихоньку растет профессионализм управляющих компаний. Это все идет ему в плюс. Эти компании начинают выходить в регионы и учить дальше.
Так что я оптимист и в части Петербурга, и в части развития этого формата в стране. Надеюсь, что какие-то ошибочные решения не будут ему мешать.
Гостиничный бизнес всегда был самым консервативным и самым устойчивым направлением инвестиций. Там редко бывали супердоходности, но зато именно этот рынок переживал почти все катаклизмы. Люди хотят путешествовать, рынок мирового туризма, несмотря ни на что, растет. Так что, я считаю, инвестировать в туризм нужно.