«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. «Единая Россия» защитит права студентов при использовании искусственного интеллекта при подготовке и оценке выпускных работ, сообщили на сайте партии.
В среду прошел тематический круглый стол с участием преподавателей, студентов и работодателей. Поводом для встречи стали обращения студентов, которые не могут сдать выпускные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных ИИ.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что в этом вопросе должна быть организована комплексная работа, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы.
«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка», — цитируют Якушева на сайте партии.
Он отметил, что в проверке работ должны быть также задействованы сами преподаватели.