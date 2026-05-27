«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

ЕР защитит права студентов при использовании ИИ при подготовке выпускных работ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. «Единая Россия» защитит права студентов при использовании искусственного интеллекта при подготовке и оценке выпускных работ, сообщили на сайте партии.

В среду прошел тематический круглый стол с участием преподавателей, студентов и работодателей. Поводом для встречи стали обращения студентов, которые не могут сдать выпускные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных ИИ.

«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании. Речь идет о применении искусственного интеллекта при подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ", — говорится в публикации.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что в этом вопросе должна быть организована комплексная работа, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы.

«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка», — цитируют Якушева на сайте партии.

Он отметил, что в проверке работ должны быть также задействованы сами преподаватели.

