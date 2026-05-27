Дон экспортировал 27 тонн мяса птицы в Саудовскую Аравию

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. С 18 по 22 мая 2026 года Ростовская область отправила в Саудовскую Аравию партию мяса птицы весом 27 тонн. «Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», — отметили в ведомстве. Проверка также не выявила нарушений в законности происхождения продукции — вся документация оформлена корректно.