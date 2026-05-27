Просидевших неделю в затопленной пещере пятерых туристов спасли в Лаосе

Спасатели успешно вывели из затопленной пещеры в Лаосе пятерых мужчин, которые провели там неделю в поисках золота. Они оказались отрезанными от внешнего мира из-за сильных дождей.
Попав в ловушку, группа из семи искателей сокровищ укрылась в самой дальней части пещеры, когда вход оказался под водой. На помощь пришли дайверы из Таиланда и Финляндии, которые откачивали воду, параллельно прокладывая интернет-кабель для поддержания связи. Пятерых мужчин обнаружили на скалистом выступе, окруженных мутной водой. Поиски еще двух человек продолжаются, передает таблоид Daily Mail.
Спасатели также обнаружили тела четырех итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Тела принадлежат профессору морской биологии Университета Генуи Монике Монтефальконе, ее 22-летней дочери и двум молодым исследователям.
Мексиканские спасатели извлекли живым шахтера, который был заблокирован под землей две недели. Франсиско Сапата Нахера провел под завалами на золотодобывающей шахте в штате Синалоа 14 дней, прежде чем его удалось поднять на поверхность.