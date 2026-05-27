В Петербурге прошел международный турнир по футболу

Международный турнир по футболу среди воспитанников центров для детей-сирот, детских домов и интернатов прошел в парке «Дубки» Санкт-Петербурга. Мероприятие организовали в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Курортного района.
На стадионе парка собрались 120 юных спортсменов в составе 12 команд. Они приехали из 10 регионов России и 2 зарубежных стран. В соревнованиях участвовали команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Курской, Московской областей, Донецкой Народной Республики, Смоленска, Мурманска, Воронежа, Северодвинска, Республики Марий Эл, а также из Республики Беларусь и Китая.
Матчи проходили по правилам мини-футбола: команды играли два тайма по 10 минут. Также для участников подготовили культурную программу. Ребята посетили Государственный Эрмитаж, Петергоф, мемориальный комплекс «Сестрорецкий рубеж» и аквапарк.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.