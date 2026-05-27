Профессионалы в деле: стартовал финал чемпионата по профмастерству

Современные подростки знают, что хорошее образование и практика во время учебы — ключ к успешному старту карьеры. С 2022 года у молодых людей по всей стране есть возможность получить востребованную специальность всего за 2−3 года по программе «Профессионалитет». С 2025 года она стала частью нацпроекта «Молодёжь и дети».
Студенты колледжей, техникумов, в том числе участников «Профессионалитета», молодые специалисты, готовые заявить о себе, активно участвуют во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству «Профессионалы». Его финалы в 2026 году пройдут в трех городах, первый из них — Нижний Новгород. 27 мая состоялась торжественная церемония открытия, а подробнее о программе и участниках — в нашем материале.
Программа финального состязания.
Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ проходит в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Организатором выступает Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральным оператором — Институт развития профессионального образования.
«Мероприятие объединит более 8 тысяч человек: конкурсантов, экспертов, участников деловой и образовательной программы. В Нижнем Новгороде финалисты будут соревноваться по 12 компетенциям, важным для достижения технологического лидерства — национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Победители получат денежные призы, подарки, льготы при поступлении и стажировки у отечественных работодателей», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ проходит с 27 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде.
Соревновательная часть чемпионата стартует 28 мая. В основном зачете выступят студенты, в индустриальном — молодые специалисты профильных индустрий, в международном — представители дружественных государств. Деловая программа «Профессионалы: Код технологического лидерства» пройдет с 28 по 30 мая. Ее участники в том числе обсудят роль движения «Профессионалы» в создании нового формата подготовки кадров. Кроме того, на основной площадке будет работать интерактивный стенд «Примерочная профессий будущего» с профориентационным тестированием. Здесь школьникам и абитуриентам помогут определиться с будущей профессией. В креативной фотозоне каждый участник получит на память тематическое фото в образе специалиста будущего.
«Движение “Профессионалы” создало уникальное профессиональное сообщество, в котором конкурсанты демонстрируют свое мастерство, взаимодействуют с представителями профильной индустрии и работают над реальными заданиями, а их наставники обмениваются опытом, видят запросы индустрии. И по итогам каждого чемпионатного цикла образовательные стандарты и программы колледжей актуализируются в соответствии с потребностями рынка труда», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион уже второй раз стал площадкой для проведения финала чемпионата. А ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников добавил, что в технопарке в Нижнем Новгороде, где пройдут состязания, созданы все условия для событий такого масштаба.
Статус победителя или призера позволит выпускникам получить оценку «отлично» за демонстрационный экзамен. Кроме того, в феврале 2026 года Президент России поручил вносить в дипломы студентов колледжей информацию о результатах участия в чемпионатах профмастерства.
В перспективе нововведение коснется многих студентов, ведь сейчас по программе «Профессионалитета» учатся более 2 млн человек. А всего за время ее реализации техникумы-участники подготовили около 350 тыс. молодых специалистов. Как показывает рейтинг трудоустройства Минтруда РФ, выпускники «Профессионалитета» особенно востребованы в машиностроении, робототехнике, горнодобывающей промышленности, фармацевтике, строительстве, сельском хозяйстве и туризме.
Компетенции и участники.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в разработке компетенций для движения «Профессионалы» участвуют 10 тысяч предприятий-партнеров. Такой подход помогает выстраивать в колледжах и техникумах современную систему подготовки кадров, максимально приближенную к запросам рынка.
В 2026 году финал чемпионата включает 12 компетенций креативных индустрий и информационных технологий, среди которых «Нейросети и большие данные», «Разработка виртуальных миров», «Программные решения для бизнеса», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Веб-технологии», «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Кибериммунная автономность», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Моушн-дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Технологии информационного моделирования BIM».
Например, в компетенции «Дизайн интерьера» выступит Алина Рыскина из Санкт-Петербурга. Девушка учится в Колледже технологий, моделирования и управления Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна.
Алина с детства увлекается рисованием и развивала свои способности на занятиях по декоративно-прикладному искусству во Дворце детского юношеского творчества. А уже после окончания школы решила превратить хобби в профессию и выбрала дизайн пространственной среды — направление, которое связывает творческое начало и техническую базу.
«Чемпионат дает мне новые знания и умения, навыки коммуникации, углубление в профессиональную деятельность и опыт, который поможет мне развиваться дальше. Я надеюсь на победу, но точно хотела бы занять одно из призовых мест», — поделилась Алина.
Другой вид дизайна — графический — выбрала для себя студентка Нижегородского Губернского колледжа Анастасия Морозова. При поступлении она осознанно делала ставку на гибкость и конкурентоспособность сферы, позволяющей работать в рекламных и брендинг-агентствах, медиа, ИТ, издательствах, типографиях или же на себя, сочетая творчество с практическими навыками.
В 2025 году Анастасия одержала сразу несколько побед: в апреле вышла в финал регионального, общероссийского и международного этапов олимпиады по Astra Linux, затем добралась до полуфинала олимпиады по «РЕД ОС». А на втором курсе студентка вдохновилась успешным примером друга и решила также попробовать свои силы в чемпионате «Профессионалы». Девушка успешно прошла предварительные испытания и завоевала серебро межрегионального этапа по своему направлению.
«Обучаясь на втором курсе колледжа, я открыла для себя мир графического дизайна. Это направление меня по-настоящему захватило. Участие в чемпионате — это идеальный шанс получить новые знания, перенять опыт у сильных соперников и экспертов, а также проверить себя на прочность», — отметила Анастасия.
Еще один участник из Нижегородской области — Мирон Боков. Молодой человек учится в Перевозском строительном колледже, где в 2023 году открыли строительный кластер «Профессионалитета».
Я выступаю не только за себя, но и за честь нашего отделения. Это мой способ сказать спасибо своим преподавателям.
В финале чемпионата Мирон поборется за победу в компетенции «Кибериммунная автономность». Это высокотехнологичное направление, объединяющее робототехнику, программирование и кибербезопасность. Конкурсантам предстоит работать с цифровыми двойниками, внешними сенсорами, противостоять киберпрепятствиям и при этом решать довольно прикладные задачи. Например, как найти точное место утечки нефти на полигоне или выстоять перед кибератаками. Для этого участники сами напишут модуль безопасности — специальное программное обеспечение.
«Я вижу, как гордятся успехами ребята с прошлогоднего чемпионата. Хочу, чтобы и моя группа, и мой колледж знали: у нас учатся настоящие профессионалы. Я выступаю не только за себя, но и за честь нашего отделения. Это мой способ сказать спасибо своим преподавателям», — отметил Мирон.
По всей стране к программе «Профессионалитет» уже присоединились 1730 колледжей, техникумов, около 3 тыс. предприятий и госкорпораций. Они готовят специалистов для самых разных отраслей экономики — от машиностроения до туризма. В регионах создан 601 кластер «Профессионалитета», охватывающий 24 ключевые отрасли экономики.
Движение «Профессионалы», которое развивается по нацпроекту «Молодёжь и дети», помогает талантливым студентам построить карьеру мечты, а предприятиям — закрыть потребность в квалифицированных кадрах. Для компаний такая система удобна: не нужно тратить ресурсы на собственные учебные центры и можно принимать участие в подготовке будущих специалистов.
Подробнее о программе, учебных заведениях и компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ.