Пашинян пригрозил своим политическим противникам утопить их в черной икре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями пообещал своим политическим противникам, которые, как он утверждал, находясь у власти, воровали у народа, утопить их в черной икре.
В ходе общения с народом политик заявил, что на этих парламентских выборах те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто ест картошку, должны выбирать тех, кто ест картошку.
По его заверениям, до его прихода во власть в 2018 году армянские пенсионеры на минимальную пенсию не могли себе позволить ни пирожки, ни картошку.
«Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей черной икре», — заявил премьер, обращаясь к политическим противникам.
Как писал сайт KP.RU, в Армении перед выборами в парламент создают русскоязычные фейковые аккаунты. По данным издания Hraparak, такие аккаунты оставляют комментарии под прямыми эфирами и видео предвыборной кампании Пашиняна, в которых выражают поддержку правящей партии «Гражданский договор». Отмечалось, что они также уверяли, что 7 июня якобы специально приедут из России, чтобы проголосовать за «Гражданский договор».