Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок

Министерство транспорта РФ представило на общественное обсуждение законопроект о постоплате за парковку. Документ впервые вводит определение парковочной деятельности и создает единую систему управления парковочными местами, сообщили в ведомстве.

Министерство транспорта РФ представило на общественное обсуждение законопроект о постоплате за парковку. Документ впервые вводит определение парковочной деятельности и создает единую систему управления парковочными местами, сообщили в ведомстве.

— Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий постоплату парковок, — говорится в материале.

Согласно предложенному законопроекту, пользователи платных парковок, не оборудованных средствами контроля на въезде и выезде, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала использования.

Законопроект также вводит понятие парковочной деятельности, которое подразумевает управление единым парковочным пространством. Такие парковки будут включены в общий реестр, что позволит осуществлять их учет и контролировать состояние.

Кроме того, документ расширяет полномочия регионов и муниципалитетов в этой области. Системный подход к организации парковочного пространства, по мнению Минтранса, поможет улучшить дорожное движение и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий, говорится в публикации.

В начале мая Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей в многодетных семьях и будет рекомендовать это регионам. Инициатива прорабатывается вместе с комитетом Госдумы по защите семьи.