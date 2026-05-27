Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок

Министерство транспорта РФ представило на общественное обсуждение законопроект о постоплате за парковку. Документ впервые вводит определение парковочной деятельности и создает единую систему управления парковочными местами, сообщили в ведомстве.
Согласно предложенному законопроекту, пользователи платных парковок, не оборудованных средствами контроля на въезде и выезде, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала использования.
Законопроект также вводит понятие парковочной деятельности, которое подразумевает управление единым парковочным пространством. Такие парковки будут включены в общий реестр, что позволит осуществлять их учет и контролировать состояние.
Кроме того, документ расширяет полномочия регионов и муниципалитетов в этой области. Системный подход к организации парковочного пространства, по мнению Минтранса, поможет улучшить дорожное движение и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий, говорится в публикации.
В начале мая Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей в многодетных семьях и будет рекомендовать это регионам. Инициатива прорабатывается вместе с комитетом Госдумы по защите семьи.