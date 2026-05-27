От стройматериалов до боксерских перчаток: что отправляют московские волонтеры бойцам на Донбасс

Руководитель волонтерского корпуса «Zа жизнь» Татьяна Данилочкина отправила на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих подшефного полка № 1429.
Руководитель волонтерского корпуса «Zа жизнь» Татьяна Данилочкина рассказала, что за последние пару месяцев она с другими волонтерами собрала и отправила в полк № 1429 четыре машины стройматериалов, детали для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и десятки коробок с медикаментами.
— Также отправили десятки маскировочных сетей, запчасти для ретранслятора, 12 шин для машин и многое другое на сумму более двух миллионов рублей, — рассказывает Татьяна Данилочкина.
Она отмечает, что собирать гуманитарную помощь начала уже с первого года спецоперации, когда в сентябре 2022 года мобилизовали ее зятя, Евгения Евстюгова.
— Ему на тот момент было 22 года, и мы всей семьей помогали собирать его на фронт. Но уже 31 декабря мы получили известие, что он скончался от ран. После этого я решила, что буду помогать его сослуживцам, — продолжает Татьяна Данилочкина.
К сбору помощи подключились ее коллеги и знакомые. Так движение постепенно расширялось.
Волонтеры наладили контакт с командиром второго мотострелкового батальона полка № 1429 Юрием Ашмаровым с позывным «Волк», который рассказывал, в чем нуждается их подразделение. Пользуются большим спросом маскировочные сети: с этим помогают волонтеры из Зеленограда и из района Марфино. Впрочем, иногда бойцы получают и необычные сувениры: так, например, женская сборная России по боксу передала парням комплект боксерских перчаток, пожелав бойцам еще сильнее бить врага на фронте.
Сейчас Юрий Ашмаров демобилизован, но продолжает возить гуманитарную помощь своим сослуживцам.
КСТАТИ.
Волонтеры «Zа жизнь» провели несколько выставок портретов военнослужащих в Музее обороны Москвы, библиотеке № 161, Совете ветеранов Москвы (в честь Дня Победы), на конференции «Культура против терроризма» и на мероприятии для родных и близких бойцов 1429-го полка, погибших в ходе спецоперации.