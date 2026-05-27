Компания из Петербурга планирует построить в Янтарном посёлок с «морскими дачами» для богатых

В Янтарном на 5 гектарах возле моря собираются построить клубный посёлок премиум-класса. Об этом, ссылаясь на представителей петербургской компании Puzzle Realty, пишет «Коммерсант» в среду, 27 мая.
Проект рассчитан на 27 особняков. Участки займут от 8 до 30 соток. Покупателям предложат как типовые варианты, так и строительство по индивидуальным решениям. Продажи уже открыты, сейчас на месте готовят площадку. Стоимость домовладений начинается от 27 млн рублей, объём инвестиций девелопер не раскрывает.
Вложения в посёлок в Янтарном, по оценке гендиректора компании «Место Смолячково» Ильи Ященкова, могут составить 1−1,1 млрд рублей. В эту сумму входят инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 млн рублей эксперт считает несколько заниженной для «курортной камерной недвижимости» на Балтийском побережье.
Ященков считает, что такие проекты представляют интерес не только как «морская дача», но и как инвестиция. По его оценке, постоянно жить в этих домах будут не все владельцы, поэтому часть объектов может выйти на рынок аренды — краткосрочной или в более гибких форматах. На фоне роста внутреннего туризма качественное жильё у Балтийского моря, по мнению эксперта, способно показывать хорошую загрузку.
«Ещё два года назад спрос на премиальную недвижимость у моря концентрировался преимущественно на юге. Сейчас мы видим смещение интереса в сторону Балтики — прежде всего из-за приватности, более умеренного климата, особой историко-природной атмосферы и ограниченного предложения качественных проектов», — заявила управляющий партнёр Puzzle Realty Мария Фёдорова.
Эксперты отрасли подтверждают, что Калининградская область всё увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. Партнёр NF Group Ольга Широкова связывает это с ростом турпотока и появлением новых проектов: по её данным, на конец марта 2026-го в области продавались объекты в 16 курортных комплексах, а средняя цена предложения приближалась к 400 тысячам рублей за квадратный метр.
За последние несколько лет у бизнеса заметно вырос интерес к Янтарному и близлежащим территориям. В самом посёлке планировали разместить лососёвую ферму, однако из-за позиции местных жителей площадку решили изменить. В Поваровке строят «Белую дюну» — курорт федерального масштаба, который эксперты называют одним из самых заметных инвестпроектов на побережье области.