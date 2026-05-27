Умер французский актер из сериала «Эмили в Париже» Пьер Дени

Французский киноактер Пьер Дени, сыгравший в сериале Netflix «Эмили в Париже», скончался во возрасте 69 лет, сообщает газета Le Parisen.
Дени умер в понедельник, 25 мая, от тяжелой формы бокового амиотрофического склероза, говорится в совместном заявлении агентству AFP дочерей актера.
Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это неизлечимое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором разрушаются двигательные нейроны. Из-за этого мозг теряет связь с мышцами, что ведет к их полному параличу и атрофии.
Дени родился во Франции 12 июля 1956 года. Свою карьеру в театре он начал в 1980-х годах, после чего перешел в кино и на телевидение. Среди его работ — роли в сериалах «Жюли Леско», «Сан-Тропе», «Профайл». Кроме того, Дени сыграл Луи де Леона в сериале от Netflix «Эмили в Париже».
