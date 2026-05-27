В Крыму отремонтируют аварийные участки магистрального водовода

Аварийные участки магистрального водовода отремонтируют в Республике Крым. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Всего планируется обновить 15,5 км водовода. Большая часть работ уже выполнена. На сегодняшний день обновлено 12,5 км труб. Сейчас специалисты реконструируют изношенный участок водовода от станции в селе Прибрежном в сторону Евпатории. Для этого используют современные прочные трубы диаметром 1000 мм, которые должны повысить надежность системы водоснабжения.
Отмечается, что обновление магистрального водовода позволит улучшить качество водоснабжения сразу в нескольких населенных пунктах. После завершения капитального ремонта более надежной подачей воды будут обеспечены жители Евпатории, поселков городского типа Заозерное, Мирный и Новоозерное, а также села Прибрежного.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.