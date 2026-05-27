В Крыму отремонтируют аварийные участки магистрального водовода

Это улучшит качество водоснабжения в ряде населенных пунктов, в частности в Евпатории и Заозерном.

Источник: Национальные проекты России

Аварийные участки магистрального водовода отремонтируют в Республике Крым. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Всего планируется обновить 15,5 км водовода. Большая часть работ уже выполнена. На сегодняшний день обновлено 12,5 км труб. Сейчас специалисты реконструируют изношенный участок водовода от станции в селе Прибрежном в сторону Евпатории. Для этого используют современные прочные трубы диаметром 1000 мм, которые должны повысить надежность системы водоснабжения.

Отмечается, что обновление магистрального водовода позволит улучшить качество водоснабжения сразу в нескольких населенных пунктах. После завершения капитального ремонта более надежной подачей воды будут обеспечены жители Евпатории, поселков городского типа Заозерное, Мирный и Новоозерное, а также села Прибрежного.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
