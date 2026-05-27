Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива

Ранее сообщалось, что Индия увеличила закупки нефти из Латинской Америки и Африки из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив — после начала военной операции Израиля и США против Ирана индийские НПЗ активнее импортируют сырьё из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, при этом сохранив закупки российской нефти (в апреле импорт из РФ сократился на 29,4% до 1,6 млн баррелей в сутки из-за техобслуживания НПЗ «Найара Энерджи», но аналитики ожидают роста до 1,9 млн в мае).