«Лицо станет полностью чистым»: врачи рассказали о грандиозных планах по лечению девочки «с маской Бэтмена»

Семилетней Луне Феннер, известной в интернете как девочка «с маской Бэтмена», провели новую операцию. Как сообщает «КП-Петербург», врачи установили ей четыре тканевых экспандера, которые смогут растянуть здоровые участки кожи для последующей пластики.
«У нас грандиозные планы. Через 1,5 — 2 месяца, когда экспандеры наполнятся, мы проведем финальную операцию, после которой, лицо станет полностью чистым», — заявила лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Хирурги хотят полностью очистить лицо Луны от остатков черной родинки и рубцов, которых сейчас осталось около 20%. Сейчас эспандеры, установленные в боковые части лица, на лоб и в теменной области, должны растянуть кожу, которую можно использовать при пластике и достичь желаемого результата.
Ранее родители Луны показали фото девочки спустя год после предыдущей операции. За это время девочка изменилась и повзрослела — у нее появились коренные зубки. При этом участки лица, которые были прооперированы, хорошо зажили.