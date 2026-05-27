«Предметные страсти»: в Музее искусств открывается выставка отечественных натюрмортов

Летний выставочный сезон в Калининградском музее изобразительных искусств открывают «Предметные страсти» (0+). Совместный с Ярославским художественным музеем выставочный проект представит натюрморт в отечественном искусстве XX века. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Выставка обращается к одному из самых многогранных и «человечных» жанров в отечественном искусстве прошлого столетия. В составе экспозиции — 42 произведения живописцев из собрания Ярославского художественного музея. Множественность стилистических направлений начала ХХ века и разнообразие отражений предметного мира в натюрморте представлены работами Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Ильи Машкова, Михаила Кончаловского, Константина Зефирова, Михаила Соколова и других художников.
«Экспозиция отражает мир вещей — безграничный, разнообразный и увлекательный — который захватывал живописцев, позволяя выразить через предметы свои эмоции, мысли, настроения. Предметные страсти объединяют художника и зрителя, позволяя им вступать в диалог и полнее понимать друг друга», — следует из анонса.