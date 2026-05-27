«Предметные страсти»: в Музее искусств открывается выставка отечественных натюрмортов

Выставка обращается к одному из самых многогранных и «человечных» жанров в отечественном искусстве прошлого столетия. В составе экспозиции — 42 произведения живописцев из собрания Ярославского художественного музея. Множественность стилистических направлений начала ХХ века и разнообразие отражений предметного мира в натюрморте представлены работами Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Ильи Машкова, Михаила Кончаловского, Константина Зефирова, Михаила Соколова и других художников.