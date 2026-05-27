Россиян предупредили о новом способе мошенничества с арендой жилья

Эксперт Дуб: мошенники генерируют фото жилья для аренды через ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники активизировались с приближением лета и начали массово размещать в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир на курортах, используя для привлечения жертв сгенерированные нейросетями красивые фотографии и требуя предоплату, рассказала эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб.

«С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах… Аферисты для привлечения внимания используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями», — сказала она 360.ru.

По словам эксперта, мошенники говорят, что желающих забронировать жилье очень много и нужно скорее это сделать, иначе можно не успеть. Также они просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, предупредила Дуб.

Эксперт добавила, что в ходе разговора на жертву психологически давят: убеждают, что уникальное предложение уйдет к другим арендаторам и придется довольствоваться «сараем».

Чтобы не потерять деньги, правозащитница рекомендует проверять аккаунт арендодателя, а ботов и закрытые страницы — игнорировать. Самым надежным способом является бронировать жилье через специализированные сервисы с гарантиями, внося предоплату не более 10%.

«С помощью искусственного интеллекта делать видео сложно и дорого. Как только вы скажете “покажите квартиру по видеосвязи” — мошенника и след простыл», — добавила эксперт.

Екатерина Дуб также напомнила три главных правила финансовой безопасности: не переводить деньги незнакомцам (иначе можно попасть в базу дроперов Центробанка), не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить данные карты и трехзначный код на обороте на подозрительных сайтах.