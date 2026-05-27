В Верхотурье Свердловской области состоится фестиваль народных традиций

Фестиваль «Верхотурские Троицкие гулянья» состоится 31 мая в Верхотурье Свердловской области. Мероприятие, приуроченное к православному празднику Святой Троицы, организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.
Гости смогут попробовать традиционные троицкие угощения, поводить хороводы и украсить березу. На фестивале представят танцевальные и музыкальные номера, а также будет работать ярмарка народных ремесел, где свои работы предложат мастера из Перми, Екатеринбурга, Кушвы, Нижнего Тагила, Лесного, Верхней Туры, Новой Ляли и поселка Восточного. Праздник завершится троицким хороводом.
Отметим, проведение фестиваля «Верхотурские Троицкие гулянья» способствует достижению целей по сохранению и популяризации традиционных семейных ценностей и русской народной культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.