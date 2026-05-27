Китаец прожил три года с камнем весом 1,3 килограмма в мочевом пузыре

Китайские врачи удалил 56-летнему фермеру огромный камень в мочевом пузыре весом 1,3 килограмма. Мужчина на протяжении трех лет страдал от болей, прежде чем решил обратиться за помощью специалистов.
Медики предположили, что причиной образования такого гигантского камня могли послужить проблемы с простатой, малоподвижный образ жизни и привычка игнорировать позывы к мочеиспусканию. Камни в мочевом пузыре формируются из-за застоя мочи, когда минералы кристаллизуются и нарастают, подобно снежному кому.
— Камень также вызвал двусторонний гидронефроз — состояние, при котором обе почки опухают от скопления мочи и вызывают тяжелую инфекцию мочевыводящих путей. Камень давил на стенку мочевого пузыря и нарушал функцию почек, что потенциально могло привести к уремии, — передает SCMP.
Китайские хирурги также удалили из головного мозга 61-летней женщины червя, который в длину достигал восемь сантиметров. Жительница провинции Гуандун жаловалась на продолжительный период неясных неврологических симптомов.