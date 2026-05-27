Еще одна жертва объятий Зеленского

И вот, по данным газеты Bild, в верхах правящего Христианско-демократического союза (ХДС) активно обсуждается вариант «мирной» замены Мерца, который ради партии должен добровольно подать в отставку, дабы бундестаг получил возможность без проведения новых выборов выдвинуть новую кандидатуру канцлера. Перезагрузка с минимальными издержками.
Ведь Мерц благодаря своим заявлениям о конце эпохи социального государства и упрекам в адрес немцев, что они мало работают, умудрился стать самым непопулярным лидером современной Германии. Сотни тысяч потерянных рабочих мест и не где-нибудь, а в автомобилестроении — традиционном локомотиве немецкой экономики. Подорожавшие энергоносители. Провал попыток путем усиленной милитаризации избежать надвигающейся экономической депрессии.
Оправдания Мерца, что в первый год правления у всех канцлеров были невысокие рейтинги, не убедили никого. В кулуарах уже обсуждаются кандидатуры возможных преемников из числа премьер-министров федеральных земель, где ХДС сохраняет свои позиции. От Мерца ждут поступка.