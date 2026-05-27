Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна жертва объятий Зеленского

Вскоре канцлер Германии Фридрих Мерц финишем своей карьеры может подтвердить ставшую аксиомой примету: все политики, обнимавшиеся с Владимиром Зеленским, отправляются в отставку. В этом списке экс-президент США, три премьера Британии, предшественник Мерца и многие другие.

И вот, по данным газеты Bild, в верхах правящего Христианско-демократического союза (ХДС) активно обсуждается вариант «мирной» замены Мерца, который ради партии должен добровольно подать в отставку, дабы бундестаг получил возможность без проведения новых выборов выдвинуть новую кандидатуру канцлера. Перезагрузка с минимальными издержками.

Ведь Мерц благодаря своим заявлениям о конце эпохи социального государства и упрекам в адрес немцев, что они мало работают, умудрился стать самым непопулярным лидером современной Германии. Сотни тысяч потерянных рабочих мест и не где-нибудь, а в автомобилестроении — традиционном локомотиве немецкой экономики. Подорожавшие энергоносители. Провал попыток путем усиленной милитаризации избежать надвигающейся экономической депрессии.

Оправдания Мерца, что в первый год правления у всех канцлеров были невысокие рейтинги, не убедили никого. В кулуарах уже обсуждаются кандидатуры возможных преемников из числа премьер-министров федеральных земель, где ХДС сохраняет свои позиции. От Мерца ждут поступка.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше